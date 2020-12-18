Строительным компаниям Иркутска катастрофически не хватает трудовых мигрантов

Строительным компаниям Иркутска в 2020 году катастрофически не хватает трудовых мигрантов. Об этом сообщает Телеинформ со ссылкой на заявление депутата и председатела совета директоров ФСК «Новый город» Александра Битарова.

На сессии ЗС рассмотрели законопроект о коэффициенте, отражающем особенности рынка труда на территории Иркутской области на 2021 год. Речь идёт о налогообложении иностранных граждан, которые приезжают работать в регион по патенту.

– Устанавливать региональный коэффициент – это право субъекта, данное Налоговым кодексом РФ. Это касается и физических, и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей. Мы с вами его устанавливаем с 2015 года. На 2020 год мы его установили на уровне 2,833, и авансовый платёж, который исчисляется на основании коэффициента, в Иркутской области был самый высокий по Сибири и составлял 6,1 тысячу рублей. Но несмотря на это по итогам девяти месяцев 2020 года количество оформленных патентов всё равно больше, чем в остальных субъектах СФО – 17 тысяч 810, – рассказала министр труда и занятости региона Наталья Воронцова.

Министр добавила, что ежегодно в регионе работают более 60 тысяч иностранцев, в этом году – 28 тысяч. Это те люди, которые успели въехать в Иркутскую область до закрытия границ. За 9 месяцев 2020 года сумма поступившего налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа по патентам составила 874,5 миллионов рублей, что на 17,3% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Между тем, депутаты акцентировали внимание на нехватке рабочей силы – как среди русских, так и среди иностранных специалистов. По словам парламентария Дениса Шершнева, дефицит кадров на сегодня сумасшедший, нет даже элементарно водителей.

– Даже там, где раньше эти вакансии замещали иностранные граждане, сейчас некем замещать, на рынок труда никто не выходит. Вы говорите про 60 тысяч вакансий в базе, но туда приходит либо не соответствующий персонал, либо не те специальности, – говорит он, отметив, что региональной власти необходимо стимулировать выходить на рынок труда жителей региона, а не иностранцев.

Однако Александр Битаров с этим категорически не согласился. Он отметил, что сегодня все строительные компании Иркутска испытывают «страшный недостаток рабочей силы».

– В нашей компании заработная плата у квалифицированных рабочих 60-80 тысяч рублей, и мы не можем полностью набрать состав. Я бы с удовольствием сейчас человек 50 с ближнего зарубежья взял бы. Я знаю, что другие крупные компании страдают гораздо больше – «ВостСибСтрой», «ДомСтрой». Я знаю, что есть специальное обращение на премьер-министра страны со стороны нашей области, в котором просят сегодня в условиях пандемии открыть определённую квоту и оттуда рабочих поставить. Не хватает рабочих на сегодняшний день и не идут почему-то в строительную отрасль люди. Видимо, потому что работа не очень простая: в основном, на открытом воздухе, в морозы, в снег. И при такой, в общем-то, немаленькой, на мой взгляд, заработной плате мы не можем набрать людей, – говорит Александр Битаров.

Он поддержал председателя ЗС Александра Ведерникова в том, что коэффициент стоило бы даже снизить, если его повышать, а значит и повышать уровень авансового платежа, которые иностранцы платят каждый месяц, то это может привести к переориентации трудовых мигрантов на другие регионы, где налоговая нагрузка ниже.

Ранее стало известно, что Минстрой предлагает организовать ввоз мигрантов на российские стройки. Ведомство предлагает решить проблему острой нехватки рабочих рук на российских стройках путем организованного завоза, размещения и оформления трудовых мигрантов. Приглашающие организации будут также обязаны обеспечить получение приезжими справок об отсутствии у них ковида. В правительстве полагают, что из-за пандемии российский рынок труда уже лишился до полутора миллионов работников. При этом российские граждане идти работать на стройку не хотят, несмотря на усилившуюся безработицу и зарплаты, выросшие у строителей с 50 тыс. до 80–90 тыс. руб.