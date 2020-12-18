ВТБ Лизинг разработал одну из лучших программ корпоративного обучения

ВТБ Лизинг стал призёром премии «СМАРТ пирамида» в номинации «Лучшая программа корпоративного обучения». Компания была отмечена за разработку программы подготовки новых сотрудников департамента продаж продуктов автолизинга. Этот комплексный инструмент обучения и развития менеджеров по продажам позволил вдвое сократить средний срок адаптации персонала и выхода сотрудников на целевую эффективность. Он направлен на привлечение персонала, повышение мотивации и вовлеченности сотрудников и отвечает запросам современного поколения.

Программа обучения ВТБ Лизинг включает различные форматы: от электронного курса и отработки навыков продаж с помощью VR-технологий до геймификации интерактивных командных форм обучения. Концепция lifelong learning, заложенная в основу обучения, предполагает непрерывность данного процесса в течение всего срока работы сотрудника в компании. Нетипичный для базового обучения подход повлиял на мотивацию сотрудников и стремление к достижению результата — благодаря быстрому процессу адаптации и выходу на точку эффективности уже на второй месяц работы, сотрудники видят результат и стремятся к новым достижениям.

«Программа полностью разработана силами экспертов компании и представляет собой уникальный инструмент, влияющий и на привлечение, и на адаптацию, и на мотивацию сотрудников. На рынке ограниченное количество „готовых“ потенциальных кандидатов на позицию специалистов в сегменте автолизинга, специфика отрасли требует высокой профессиональной квалификации менеджеров в различных областях. Кроме того, нашей задачей было замотивировать сотрудников на достижение высокого результата. Смешанный формат обучения, применение лучших практик, а также современных методик и технологий в области обучения и развития персонала позволили нам разработать качественную и эффективную программу», — прокомментировала Диана Гринис, директор по работе с персоналом ГК ВТБ Лизинг.

Премия за достижения в области обучения и развития человеческого капитала «СМАРТ пирамида» была учреждена Оргкомитетом Саммита HR-Директоров в 2019 году. Второй год жюри премии отмечает лучшие проекты в области корпоративного обучения.