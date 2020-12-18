Для держателей карт «Мир» от Примсоцбанка на сайте «Алёнка» предусмотрена скидка 10%, сообщает пресс-служба Примсоцбанка. Предложение действует с 16.12.2020 по 15.01.2021.
Для того, чтобы получить по своей карте скидку 10%:
• Перейдите в интернет-магазин «Алёнка» по специальной ссылке;
• добавляйте в корзину, что нравится. Минимальный заказ от 500 рублей;
• в специальной строке введите промокод МИР;
• оплатите покупку картой «Мир» — скидка 10% будет рассчитана автоматически.
Напомним, интернет-магазин «Алёнка» — это официальный сайт холдинга «Объединенные кондитеры». На сайте можно заказать сладости от компании «Зея», «Красный октябрь», «РотФронт», «Бабаевский» и другие.
Промокод распространяется на весь каталог товаров, кроме акционных. Скидку предоставляет АО «НСПК, 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11. ОГРН 1147746831352, ИНН 7706812159. Подробности об акции можно узнать на сайте privetmir.ru.
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Собирайте сладкие подарки с нами! Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка на сайте «Алёнка» получат скидку 10%
Для держателей карт «Мир» от Примсоцбанка на сайте «Алёнка» предусмотрена скидка 10%, сообщает пресс-служба Примсоцбанка. Предложение действует с 16.12.2020 по 15.01.2021.