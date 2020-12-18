С 10 января в России начнут действовать новые правила оплаты наличными

Новые правила ужесточают требования к переводам и снятию денег в банкоматах, сообщает Life.

Теперь под контролем будут почтовые переводы от 100 000 рублей и выше. В том числе сделанные в иностранной валюте, если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму.

Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона. Это произойдёт, если речь идёт о суммах более 100 000 рублей.

Окажутся под контролем ставки в лотерее от 600 000 рублей. Будет учитываться и выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму.

С 2021 года будут контролироваться расчёты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей.

Пока же такой контроль обязателен только для сделок по передаче права собственности. Например, если человек купил или продал квартиру дороже 3 млн, заключил договор мены или ренты.

Таким образом, поправки расширяют перечень сделок с недвижимостью, за которыми будет вестись наблюдение. Теперь к ним относятся аренда, ипотека и коммерческий наём жилья. Нотариусы, риелторы и юристы обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделке, которая заключена на сумму от 3 млн рублей.