Михаил Сигал: «Надёжность башни «Небо» выше расчетного землетрясения»

«Интересно, как пережили землетрясения 10.12.2020 иркутские высотки? Особенно, башня «Небо»? Сильно ли раскачивало на самых верхних этажах?» - такие вопросы в соцсетях задавали многие иркутяне. А ещё: за счёт чего гарантируется сейсмоустойчивость современных многоэтажек, и кто контролирует соблюдение застройщиком всех необходимых технический условий и требований? Портал SIA.RU попросил ответить на эти вопросы Михаила Сигала – генерального директора строительной компании «Восток Центр Иркутск», которая и возвела в Иркутске первый 22-этажный «небоскрёб».

Михаил Сигал генеральный директор ГСК «Восток Центр Иркутск». фото из архива компании

Тренога – одна из самых устойчивых конструкций

Михаил, после землетрясений 10 декабря, поступали вам отклики на эти события от жильцов башни «Небо»? Какими эмоциями делились люди?

– Комментариев было много, но все – в абсолютно спокойных тонах. Жильцы писали, что почувствовали лишь лёгкое покачивание: «как в люльке» – такое сравнение привела собственница квартиры на одном из последних этажей этого дома. Никто не сказал, что испытал какие-то экстраординарные колебания.

Я также отмечу, что землетрясения, произошедшие 10 декабря, не первые, которые испытывает это здание, при этом запас прочности у него значительно больше, чем полученные нагрузки: если расчётные данные по сейсмоустойчивости для зданий в Иркутске – 8 баллов, то расчётные параметры у этого дома, его несущие способности фактически гораздо выше.

Колебания были минимальные, потому что конструктивная схема у башни – специфическая – трёхлучевая, напоминающая символ «Мерседеса», то есть своеобразную треногу. А это, как известно, наиболее устойчивая конструкция. Кроме того, в основании фундамента здания находится монолитная железобетонная плита, которая равномерно распределяет его нагрузку на грунт. Плюс – заглубление почти на 5 метров ниже отметки грунта, что максимально его закрепляет: то есть, каких-то сильных боковых колебаний у него нет.

Башня "Небо". Фото из архива компании

Устойчивость дому придаёт и его каркас – классическая железобетонная конструкция, которая имеет колонны и ригеля. На определённых расчётных участках между колоннами и ригелями поставлены так называемые несущие стены, которые выполняют функцию диафрагмы жёсткости. Это, по большому счёту, некий амортизатор, который не даёт развиться колебаниям и здание не уходит в резонанс.

Добавлю ещё, что конфигурация здания, его конструктивная схема выполнены в соответствии со всеми современными требованиями и расчётами, произведёнными очень компетентными специалистами, одними из лучших конструкторов Иркутска. А их работу проверяли не менее именитые эксперты. Так что башня «Небо» прошла как минимум двойной контроль в отношении несущей способности.

Для каждого объекта – своя сейсмокарта

А как «справились» с сейсмической ситуацией другие жилые объекты, построенные вашей компанией – «Стрижи», «Стрижи-Сити»? Вы проверяете их после таких природных катаклизмов?

– Да, наши специалисты всегда выезжают на место, делают визуальный осмотр, и конечно, мы мониторим отклики жителей, в том числе, в различных мессенджерах. В этом году, учитывая, что было три достаточно агрессивных землетрясения, дома их достойно выдержали. Хотя, конечно, такие события очень волнительны для людей, потому что неестественны. Все мы переживаем даже, когда идёт сильный снег, а тут земля ходуном ходит.

При разработке своих жилых проектов вы используете карту сейсмомикрорайонирования Иркутска?

– Я подчеркну – не просто используем, мы под каждый объект её прорабатываем, проводим дополнительные исследования. Не просто берём типовую карту и что-то проектируем и строим, а под каждое здание рассчитываем и делаем привязку к конкретному месту, где оно будет стоять. А поскольку башня «Небо» была в Иркутской области первым 22-этажным домом, мы с особой тщательностью делали расчёты по воздействию на него сейсмики. Для этого моделировалась ситуация, когда одновременно в разных точках происходит несколько землетрясений максимальной балльности и они сочетаются с расчётной конструкцией. И она должна иметь такой запас устойчивости, чтобы преодолеть эти нагрузки. Башня «Небо» прошла всю эту процедуру.

Башня "Небо". Фото из архива компании

Дорого ли строить сейсмостойкие здания?

– Мы не занимаемся оптимизацией и удешевлением строительства за счёт строительных материалов: арматуры, бетона, или других «мелочей». Но чем больше затраты, тем надёжнее здание. При этом конструктивная схема башни «Небо» ещё дороже, чем типовой блок-секции: из-за особой трёхлучевой конфигурации, более серьёзного диаметра арматуры, её большего объёма на 1 кубометр бетона и других технических особенностей, например, двухуровневой системы водоснабжения.

Контроль – многоуровневый и жёсткий

Сделать классный проект, безусловно, важно, но ведь дом ещё надо таким же надёжным построить. Кто и как контролирует это процесс?

– Конечно, качественный контроль на всех этапах строительства – это очень важно, потому что везде работают люди и имеет место человеческий фактор. Всё начинается с входного контроля материалов – арматуры и бетона.

Арматуру мы покупаем только у проверенных поставщиков от ведущих заводов-производителей. Арматура от случайных компаний, неизвестно где произведённая, не наш вариант. За дешевизной мы не гонимся.

С бетоном – то же самое. У нас есть несколько поставщиков, которых мы знаем, и в качестве бетона которых мы уверены. Конечно, чувство уверенности – понятие достаточно субъективное, но объективно то, что у каждого производителя есть своя производственная лаборатория, и мы обращаем пристальное внимание на её наличие и уровень. Это очень важно – именно первичный контроль на производстве, но помимо этого, мы сами берём образцы бетона, который к нам приходит, и проводим исследования в независимых лабораториях.

Особое внимание уделяем профессионализму наших кадров. Например, сварщики перед началом работ проходят аттестацию, подтверждая свою квалификацию. Образцы сварных соединений мы также отправляем на лабораторные исследования. Инженерно-технический персонал в компании – начиная с линейных мастеров – практически все с высшим образованием по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Они осуществляют свой контроль на разных этапах стройки.

Есть служба технического заказчика, которая проверяет этапы армирования и опалубки на соответствие проекту, нормам, на геометрию, качество и т.д. Параллельно идёт контроль со стороны проектировщиков. И только после этих двух проверок можно начинать бетонирование. Позже, когда снимается опалубка, проверяются наличие пустот, однородность монолита, вплоть до ультразвуковых обследований определённых участков.

Кроме этого, есть ещё государственная служба строительного надзора, специалисты которой с определённой периодичностью приезжают на стройплощадку, проверяют соответствие работ проектной документации, качество бетонирования.

То есть контроль на стройплощадке – многоуровневый, и с тех пор, как я пришёл в строительный бизнес, год от года он становится только жёстче. Сейчас очень сложно какой-то недобросовестной компании остаться незамеченной на рынке и строить плохо.

ЖК "Стрижи Сити". Фото из архива компании

Михаил, интересно ваше мнение, как эксперта, по вопросу, какие здания более сейсмоустойчивы: построенные за последние 10 лет или те, что строились гораздо раньше, в советское и перестроечное время?

– Современное домостроение – при добросовестном подходе и надлежащем контроле – имеет хорошую степень надёжности, особенно учитывая тот факт, что раньше расчётная сейсмостойкость зданий и сооружений в Иркутске была меньше, а после трагедии на Сахалине в середине 90-х годов, её подняли на один балл по всей стране. А вот дома 50-60-х годов, кроме того, что у них расчетная сейсмостойкость ниже, ещё имеют и свой ресурс износа, так не были рассчитаны на сто лет, особенно дома 335-й серии с неполным каркасом. И проблема эта озвучивается уже очень давно – с 80-х годов. При этом здания с несущими кирпичными стенами, а их достаточно много в Иркутске, достаточно устойчивы. У нас ведь есть каменные здания 19 века, которые стоят более столетия и замечательно себя чувствуют, и я думаю, будут ещё стоять.

А иркутянам хочу сказать, что выбирая недвижимость, надо обращать внимание на компанию-застройщика, её компетенции, опыт строительства, на рекламации – и спокойно, взвешенно делать выбор.