Альфа-Банк переплавляет банковские карты. Свои и чужие

В магазине A-Store появилась новая коллекция мерча. В прошлом году мы запустили самую экологичную упаковку, а теперь взялись за ненужные карты. За месяц мы собрали несколько килограммов банковских карт, отвезли их на производство, измельчили и превратили в гранулы. А потом сделали из них шариковые ручки и обложки для блокнотов.

Ручки и блокноты — часть новой коллекции мерча, который мы выпустили к Новому году. 2020 стал для всех большим испытанием: мы с головой ушли в онлайн и забыли, как пользоваться привычными вещами. Так появилась идея коллекции: мы хотим вернуться в реальную жизнь, наполнить её тёплым, ламповым, физическим опытом.

Что ещё есть в новой коллекции:

Карандаш с семенами красного перца. Когда вы испишете его, и он станет совсем маленьким, не выбрасывайте, а посадите в землю. Обязательно взойдет.

Мягкий тёплый плед пригодится везде: дома, в офисе или в поездке. Можно укутаться, если замёрзли, устроить пикник в парке или сделать шалаш. Как в детстве.

Баланс борд — тренажёр для тренировки баланса. Поможет найти тот самый баланс между онлайном и офлайном, work-life balance. Сделайте паузу в потоке Zoom-созвонов и устройте короткую тренировку, чтобы вернуть физическое (и душевное) равновесие.

Специи для глинтвейна, самого зимнего напитка: душистая корица, острый имбирь, зёрна кориандра, бадьян и пряная гвоздика. Ещё и в стильных колбах — чтобы поставить на видном месте.

Новый мерч Альфа-Банка уже можно заказать на сайте: https://store.alfabank.ru. Но лучше приехать в офлайн-магазин на Технопарке — чтобы всё потрогать. Там же можно сдать и ненужные карты для их превращения в хороший мерч.