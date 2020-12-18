Альфа-Банк переплавляет банковские карты. Свои и чужие

В магазине A-Store появилась новая коллекция мерча. В прошлом году мы запустили самую экологичную упаковку, а теперь взялись за ненужные карты. За месяц мы собрали несколько килограммов банковских карт, отвезли их на производство, измельчили и превратили в гранулы. А потом сделали из них шариковые ручки и обложки для блокнотов.
Ручки и блокноты — часть новой коллекции мерча, который мы выпустили к Новому году. 2020 стал для всех большим испытанием: мы с головой ушли в онлайн и забыли, как пользоваться привычными вещами. Так появилась идея коллекции: мы хотим вернуться в реальную жизнь, наполнить её тёплым, ламповым, физическим опытом.
Что ещё есть в новой коллекции:
- Карандаш с семенами красного перца. Когда вы испишете его, и он станет совсем маленьким, не выбрасывайте, а посадите в землю. Обязательно взойдет.
- Мягкий тёплый плед пригодится везде: дома, в офисе или в поездке. Можно укутаться, если замёрзли, устроить пикник в парке или сделать шалаш. Как в детстве.
- Баланс борд — тренажёр для тренировки баланса. Поможет найти тот самый баланс между онлайном и офлайном, work-life balance. Сделайте паузу в потоке Zoom-созвонов и устройте короткую тренировку, чтобы вернуть физическое (и душевное) равновесие.
- Специи для глинтвейна, самого зимнего напитка: душистая корица, острый имбирь, зёрна кориандра, бадьян и пряная гвоздика. Ещё и в стильных колбах — чтобы поставить на видном месте.
Новый мерч Альфа-Банка уже можно заказать на сайте: https://store.alfabank.ru. Но лучше приехать в офлайн-магазин на Технопарке — чтобы всё потрогать. Там же можно сдать и ненужные карты для их превращения в хороший мерч.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5).
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.