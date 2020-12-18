В Иркутской области ежегодно работают почти 30 тыс. иностранных граждан

В Приангарье ежегодно трудится 29-32 тысячи иностранных граждан, в 2019 году – 29 731 человек, сообщает Иркутскстат.

Это преимущественно мужчины (96%), большая часть из них (80%) – в возрасте до 45 лет. По их общей численности Приангарье с 2016 года твердо занимает 1-е место в Сибирском федеральном округе.

Численность иностранцев, работающих по действующему разрешению, постепенно снижается, за 6 лет она сократилась в 12 раз, до 1 775 человек.

Проведенное в 2019 году выборочное наблюдение трудовых мигрантов показало, что в Приангарье обычно проживает 44,4 тыс. международных мигрантов.

Однако, приехав с твердым намерением работать, часть из них становятся безработными.

Правда, показатели участия в рабочей силе, а также занятости и безработицы среди международных мигрантов чуть ниже, чем в целом по региону. Частично это обусловлено их готовностью выполнять любую работу. Из числа имеющих профессию, специальность 53% заняты на работах, не связанных с полученным образованием. Такое использование не по назначению лиц с профессиональным образованием характерно для рынка труда в целом, не нашли применения своему диплому 45% наших земляков.

Иностранные мигранты - в основном, наши бывшие соотечественники (в рамках СССР), больше всего – из Киргизии и Узбекистана.

Зарубежную рабочую силу порой привлекают и домохозяйства. Какое-то время в течение года (в среднем 2-3 месяца) в семьях работали более 40 тысяч иностранных граждан. Чаще всего их нанимают для строительства (ремонта) дома, дачи, других построек, иногда – для охраны.

У предпринимателей тоже не всегда трудятся работники с российским паспортом. Проблемы с наймом отечественной рабочей силы имелись у тысячи предпринимателей (физических и юридических лиц). Однако иностранцев для работы нанимали и те, кто таких проблем не испытывал, всего у 3,2 тыс. работодателей Приангарья трудились 12,4 тыс. иностранных граждан. Главная сфера использования мигрантов из-за рубежа – строительство; работают они и в торговле.