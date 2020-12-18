Сбер назвал медицинскую процедуру, спрос на которую за год вырос в 7 раз

Аналитический портал СберИндекс и медицинская онлайн-платформа СберЗдоровье, входящая в экосистему Сбера, зафиксировали заметный рост обращений россиян в государственные и частные клиники в 2020 году относительно прошлого года.

По данным медицинской онлайн-платформы СберЗдоровье в сентябре-ноябре 2020 года количество обращений к специалистам выросло примерно на 5% по сравнению с осенью 2019 года. Однако если посмотреть на динамику обращений не только к докторам, но и на диагностику (анализы, рентген, УЗИ и т. д.), то россияне стали ходить на приём к медицинским работникам на 21% чаще. Это достаточно точно совпадает с аналитикой Сбера, согласно которой эпидемия коронавируса привела к росту спроса на платную медицину среди клиентов. По сравнению с первым кварталом 2020 года общий уровень спроса увеличился почти на 20%, а частота визитов и средний чек почти не изменились. Если анализировать динамику год к году, то, по данным СберИндекса, наиболее заметные изменения трат россиян на медицинские услуги были зафиксированы в августе (+11,4% г/г), сентябре (+13,3% г/г) и октябре (+7,6% г/г). В ноябре они также находились в зелёной зоне, но рост составил лишь 2,0% к 2019 году.

На двузначную динамику, считают аналитики СберЗдоровья, в значительной степени повлияли обращения к врачам и запись на анализы, прямо или косвенно связанные с пандемией. Спрос на услуги компьютерной томографии (КТ) вырос год к году в семь раз. На флюорографию люди записывались в два раза чаще. Также выросло количество посещений пульмонологов (59%), терапевтов (38%, рост обращений с симптомами ОРВИ, характерными и для COVID-19), кардиологов (27%), психиатров (25%), неврологов (20%). Средняя стоимость посещения специалистов выросла за год незначительно (+ 5% г/г).

По данным аналитиков Сбера, средний чек без привязки к специализации врача с февраля по июль вырос с 2482 рублей до 2584 рублей. К концу ноября он достиг 2680 рублей, или +12% в годовом выражении.

Анатолий Зингер, генеральный директор СберЗдоровья:

«Рост количества записей на очный приём к специалистам и на диагностику в частные клиники связан с тем, что часть больниц в городах перепрофилирована под приём пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответственно, количество мест, куда человек может прийти на приём, не касающийся COVID-19, уменьшается. Возросшая популярность услуг пульмонологов очевидна. Терапевт же является первым специалистом, к которому люди идут при подозрении на коронавирус. Увеличение числа визитов к кардиологам, во-первых, обусловлено тем, что люди с хроническими болезнями сердца входят в группу риска при заболеваемости инфекцией. Во-вторых, после перенесённого заболевания у многих пациентов наблюдаются изменения артериального давления. Психиатры (а также психологи и психотерапевты) стали более востребованы в периоды, когда люди подолгу оставались дома весной и осенью. Основные причины, с которыми люди приходят к этим специалистам, — это эмоциональное выгорание, проблемы в семье, тревожность и депрессивные состояния. Востребованность неврологов также выросла на фоне удалёнки. Здесь причины обращений разнятся — часто пациенты приходят к неврологу с жалобами на мышечные боли после перенесённого заболевания, головокружением или вопросами, вызванными стрессовыми состояниями».

Аналитики Сбера также подтверждают, что спрос на медицинские услуги начал увеличиваться после окончания первой волны коронавируса в мае этого года и достиг своего пика к середине октября. Тогда число клиентов, оплативших такие услуги за неделю, было на 19% выше, чем в первом квартале этого года. Затем спрос стал снижаться и в ноябре держался на уровне на 105% от «доковидного» периода.

При этом рост спроса не привёл к заметному увеличению частоты визитов клиентов СберБанка в медицинские клиники. Среднее количество транзакций за неделю на одного клиента, оплачивающего медицинские услуги, выросло с 1,16 в конце февраля до 1,172 в середине июля.

Можно сделать вывод, что база клиентов, посещающих клиники, расширилась, но при этом поведение новых клиентов мало отличается от поведения старых: они не ходят в клиники чаще и не тратят там существенно больше.

В региональном разрезе наибольшее увеличение спроса (пик октября относительно первого квартала этого года) показали Республика Тыва (190%), Магаданская (176%), Мурманская (173%) области, Ненецкий (168%) и Ямало-Ненецкий (162%) автономные округа.