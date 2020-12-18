Фонд под управлением ВТБ Капитал Инвестиции приобрел 45 000 кв. м складской недвижимости

ВТБ Капитал Инвестиции продолжают развивать фонды для инвестиций в недвижимость. Подписан договор о покупке индустриальных зданий с арендным потоком общей площадью 45 000 кв. м. в закрытый паевый инвестиционный фонд «ВТБ Капитал — Рентный доход». В настоящее время запущена процедура дополнительной эмиссии фонда — сбор заявок на участие в ней продлится до 22 декабря. Новые пайщики получат участие в купленных активах, привлеченные средства будут направлены на дополнительные приобретения. Стоимость пая при размещении составит порядка 300 тыс руб. Цифра будет объявлена после завершения эмиссии. Ожидаемая целевая доходность — 10% годовых, выплачивается ежеквартально. С учетом потенциала роста стоимости активов ожидаемая доходность может составить до 13-15% годовых за весь срок жизни фонда.

ЗПИФ «ВТБ Капитал — Рентный доход» предполагает получение инвесторами дохода от сдачи в аренду приобретенных в фонд площадей в объектах торговой, офисной и складской недвижимости. ВТБ Капитал Инвестиции в настоящее время занимаются активным развитием фонда: рассматриваются возможности покупки новых качественных активов. Приобретаемые площади позволят обеспечить устойчивость денежных потоков инвесторов и дальнейшую диверсификацию ЗПИФ.

«Мы видим сегодня существенный спрос на возможности по инвестированию в недвижимость и стараемся предложить нашим клиентам лучшие решения. Снижение доходностей по вкладам стимулирует население на поиск альтернативных инструментов для преумножения сбережений. Снижение уровня глобальной неопределенности и начавшийся опережающий рост цен на жилую недвижимость позволяют рассматривать конец 2020 года как удачную точку входа инвестора на рынок коммерческой недвижимости», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Приобретенные в декабре активы расположены в «PNK Парке Валищево» (Московская область) и «PNK Парке Толмачево» (Новосибирская область).

«Они полностью соответствуют инвестиционной декларации „ВТБ Капитал Рентный доход“ и ожиданиям наших клиентов. Принимая инвестиционное решение, мы руководствовались устойчивостью денежного потока, высоким качеством строительства и эффективной локацией объектов», — добавил Алексей Стрелецкий, инвестиционный директор ВТБ Капитал Инвестиции.