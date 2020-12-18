Банк «Открытие» и предприниматели в Казани обсудили возможности развития бизнеса в пандемию COVID-19

16 декабря банк «Открытие» и информационное агентство РБК-Татарстан провели круглый стол «Открываем границы, расширяем возможности». Мероприятие прошло в формате онлайн и оффлайн.

Участниками круглого стола стали руководители крупных предприятий, менеджмент банка «Открытие», финансовый аналитик, представители власти. За 3,5 часа эксперты обсудили актуальные для бизнеса вопросы, сложности и возможности роста, которые дал 2020 год, сделали выводы и спрогнозировали оптимистический сценарий для дальнейшей жизни.

Начальник отдела развития институтов поддержки субъектов МСП и департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики РТ Артур Гайнов рассказал, что в 2021 году на поддержку малого и среднего бизнеса уже заложено свыше 1,2 млрд рублей. В период пандемии в помощь предпринимателям правительство республики реализовало свыше 30 мер поддержки: консультационные, имущественные, финансовые и другие. В будущем году эти программы будут доступны и для самозанятых.

«Федеральные меры были направлены, в основном, на поддержку предприятий из отраслей, включенных в перечень наиболее пострадавших. Предприниматели, не вошедшие в их число, ощутили негативные последствия. В этой связи по поручению президента республики разработали региональные меры финансовой поддержки бизнеса», — сказал Гайнов.

В общей сложности на поддержку бизнеса (с учетом капитала Гарантийного фонда и Фонда поддержки предпринимателей) было направлено 2,7 млрд рублей. В частности, МСП было выдано 588 микрозаймов на сумму 1 млрд рублей, 307 поручительств по кредитам объемом 1,5 млрд рублей, что позволило бизнесменам привлечь заемное финансирование в размере 7 млрд рублей.

Директор центра «Sky Office» банка «Открытие» Гульнара Фаттахова рассказала, что в период пандемии количество обращений от предпринимателей увеличилось. Он пояснила, что «Sky Office» оказывает помощь предпринимателями не только из Татарстана, но и со всей России. «Сейчас мы обрабатываем порядка 8 тысяч обращений в день. Пик пришелся на март, когда были озвучены меры господдержки для бизнеса. Число обращений тогда возросло до 10 тысяч в день», — сообщила она.

За год работы центра количество предоставляемых предпринимателям удаленных услуг увеличилось троекратно до 250. По словам Фаттаховой, наиболее востребованными у бизнеса услугами стали удаленное открытие счета, открытие второго и последующих счетов, подача через интернет-банк заявок на транш, экспресс-гарантию, реструктуризацию кредита. «20% в нашем канале «Письма» приходится на заказ справок и выписок, в том числе заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью. Во время пандемии очень остро встал вопрос, когда клиенту были необходимы справки, а банковские офисы были закрыты и люди находились на самоизоляции», — сказала Фаттахова.

Она добавила, что большая часть из 260 сотрудников «Sky Office» были во время эпидемии переведены на «удаленку» и продолжают работать в таком режиме.

Предприниматели в ходе круглого стола заявили, что пандемия коронавируса вынудила их трансформировать бизнес и обозначила новые тренды развития.

Так, сооснователь сервисов доставки продуктов «Станция-Плантация» и готовой еды «Мандарин» Альберт Латипов рассказал, что пандемия коронавируса изменила его планы по развитию бизнеса. В частности, в 2020 году компания планировала развивать сеть кулинарий. Однако в связи с распространением инфекции и введением ограничительных мер на фоне убытков из-за приостановки деятельности общепита было принято решение развивать доставку готовых блюд.

«Все наши офлайн заведения на сегодняшний день закрыты. У нас работают две так называемые «темные кухни», где нет зала для обслуживания гостей», — рассказал Латипов, добавив, что в 2021 году компания намерена открыть еще 5 кухонь такого формата и занять лидирующую позицию на рынке доставки еды. Он спрогнозировал, что в 2022 году в Казань могут зайти федеральные игроки, работающие в аналогичном сегменте.

Владелец сети автомоек «Мойдодыр», соучредитель сети шиномонтажей «5 Колесо» Айдар Исмагилов рассказал, что пандемия коронавируса продемонстрировала и закрепила сложившийся некоторое время назад тренд на рынке труда. Он назвал его «самоопределение и рост». «Люди больше не ищут работу. Они хотят понять, что они представляют собой, каковы их лучшие качества, где они могут реализоваться», — сказал Исмагилов.

В результате, считает он, с дефицитом персонала придется столкнуться компаниям из разных отраслей, в том числе и в банковском секторе, ИТ и других. В принадлежащих ему компаниях ощущается нехватка кадров на вакансии вне зависимости от зарплаты.

«Все приходят поработать «на чуть-чуть». Если раньше было престижно работать годами, то сейчас люди вообще не держатся на работу, параллельно рассматривая 5-7 вариантов развития карьеры. Коронавирус окончательно доказал: неважно, в каком городе ты работаешь, в какой стране живешь», — сказал Исмагилов.

Подобное мероприятие проводилось в Казани впервые, но по словам управляющего банком «Открытие» в Татарстане Дамира Габдулхакова, обязательно станет доброй традицией. Ведь подобный круглый стол является хорошей площадкой не только для обсуждения проблем, поиска решений, но и отличной моральной поддержкой предпринимателям, которая в сегодняшнее время дефицита живого общения очень нужна.