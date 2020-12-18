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Россия возобновила авиасообщение с 16 странами

Однако противоэпидемиологическим требованиям соответствуют только три, сообщают в Роспотребнадзоре.

Авиасообщение возобновлено с:

  • Турцией,
  • Великобританией,
  • Танзанией,
  • Швейцарией,
  • ОАЭ,
  • Мальдивами,
  • Египтетом,
  • Белоруссией,
  • Казахстаном,
  • Киргизией,
  • Южной Кореей,
  • Сербией,
  • Кубой,
  • Японией,
  • Сейшельскими Островами,
  • Эфиопией.

При этом следует отметить, что в настоящее время в большинстве стран, в том числе Европейского региона, отмечается осложнение ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Всем критериям по состоянию на данный момент эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии, по 2-м из 3-х критериев - в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из 3-х - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии.

По всем трем показателям отмечается несоответствие в республиках Беларусь, Казахстан, в Турции и Швейцарии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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