Россия возобновила авиасообщение с 16 странами

Однако противоэпидемиологическим требованиям соответствуют только три, сообщают в Роспотребнадзоре.
Авиасообщение возобновлено с:
- Турцией,
- Великобританией,
- Танзанией,
- Швейцарией,
- ОАЭ,
- Мальдивами,
- Египтетом,
- Белоруссией,
- Казахстаном,
- Киргизией,
- Южной Кореей,
- Сербией,
- Кубой,
- Японией,
- Сейшельскими Островами,
- Эфиопией.
При этом следует отметить, что в настоящее время в большинстве стран, в том числе Европейского региона, отмечается осложнение ситуации по новой коронавирусной инфекции.
Всем критериям по состоянию на данный момент эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии, по 2-м из 3-х критериев - в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из 3-х - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии.
По всем трем показателям отмечается несоответствие в республиках Беларусь, Казахстан, в Турции и Швейцарии.