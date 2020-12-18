Россия возобновила авиасообщение с 16 странами

Однако противоэпидемиологическим требованиям соответствуют только три, сообщают в Роспотребнадзоре.

Авиасообщение возобновлено с:

Турцией,

Великобританией,

Танзанией,

Швейцарией,

ОАЭ,

Мальдивами,

Египтетом,

Белоруссией,

Казахстаном,

Киргизией,

Южной Кореей,

Сербией,

Кубой,

Японией,

Сейшельскими Островами,

Эфиопией.

При этом следует отметить, что в настоящее время в большинстве стран, в том числе Европейского региона, отмечается осложнение ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Всем критериям по состоянию на данный момент эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии, по 2-м из 3-х критериев - в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из 3-х - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии.

По всем трем показателям отмечается несоответствие в республиках Беларусь, Казахстан, в Турции и Швейцарии.