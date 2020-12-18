В 2021 году Приангарье увеличит объемы лесовосстановления

В предстоящем году площадь лесовосстановления составит 157,09 тыс. га. Об этом рассказали в региональном министерстве лесного комплекса.

Увеличение связано с решением задачи воспроизводства и сохранения лесов, обозначенной в федеральном проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Главным показателем проекта является отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Согласно плану, в 2021 году этот показатель должен достичь 86,4%, однако в Иркутской области уже в 2020 году удалось достичь 88,1% при плане в 79,7%.