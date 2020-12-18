Средний чек россиян показал резкий рост в ноябре

По сравнению с октябрем средний чек в ноябре отметился ростом, прибавив 30 рублей (5,1%). Таким образом, он оказался равен 616 рублям, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

В ноябре общий средний чек снова продемонстрировал средний рост. За месяц его размер увеличился на 30 рублей (5,1%), достигнув уровня в 616 рублей. За год размер среднего чека вырос немного меньше: по сравнению с ноябрем 2019 года чек прибавил 21 рубль или 3,6%.

Средний FMCG-чек, в свою очередь, также вырос за месяц (27 рублей или 4,5%) и достиг уровня 616 рублей, как и общий чек. Годовая динамика оказалась выше динамики общего чека – 5,3% или 31 рубль.

Все федеральные округа продемонстрировали рост среднего FMCG-чека по отношению как к октябрю, так и ноябрю прошлого года. Наибольшим ростом к прошлому месяцу отметился Дальневосточный ФО (7,4%), а к прошлому ноябрю – Приволжский ФО (7,7%). При этом в Уральском и Северо-Западном ФО сильного роста чека против октября не наблюдается. В этих регионах влияние распродаж оказалось ограничено.

Наиболее существенный рост чека наблюдается в Москве. Он уверенно растет как против прошлого месяца (7,7%), так и против прошлого года (8,1%). Средний чек жителей Санкт-Петербурга за месяц, напротив, сократился (-1,9%).

Жители городов-миллионников оказались более подвержены месячным трендам: рост среднего чека против прошлого года в этих городах значимо высокий (7,1%), а в городах с населением от 100 до 500 тыс., наоборот, значимо низкий (2,3%).

Все форматы современной торговли (гипермаркеты, супермаркеты и дискаунтеры) показывают схожую динамику роста. Напротив, средний чек в традиционной торговле (BTC) растет медленнее (5,1% против октября и 9,2% против прошлого ноября).

«В ноябре на фоне распродаж и изменения покупательских настроений на фоне эпидемии коронавируса средний чек ожидаемо вырос как для совокупных трат, так и для FMCG категорий. При этом мы отмечаем, что россияне стали реже посещать магазины. Не стоит забывать и о начале предновогодних закупок», - комментирует результаты исследования исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.