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Роспотребнадзор рассказал, где чаще всего заражаются COVID-19 жители Приангарья

Депутат государственной думы от Иркутской области Александр Якубовский отправил запрос руководителю Управления Роспотребнадзора по региону и главному санитарному врачу Приангарья Дмитрию Савиных с просьбой выявить очаги заражения инфекцией в регионе с начала года и по настоящее время. В результате исследования было установлено, что местами, где люди реже всего заражались заболеванием, оказались заведения общественного питания и спорта. Данные опубликованы на страницах в Facebook участников переписки. Ответ Савиных разместила на своей странице в соцсети представитель иркутской event-сферы Ксения Пономарева.

<p>Фото запроса Александра Якубовского</p>

Фото запроса Александра Якубовского

 
<p>Фото запроса Александра Якубовского</p>

Фото запроса Александра Якубовского

Больше всего людей – 39% – заразились коронавирусом по месту работы, чуть меньшее количество – 10,5% – от друзей или родственников, 10,5% от общего числа заболевших составляют дети, которые подхватили инфекцию в школах и детских учреждениях досуга. 

В медицинских центрах COVID-19 заразились 9% от общего количества инфицированных.

«В 40% случаев установить источник инфицирования не удается, однако, как установлено при сборе эпидемиологического анамнеза, 72% (из указанных 40% прим. ред.) – пользовались услугами общественного транспорта, 86,3% – посещали объекты торговли, 16% –  объекты общественного питания, 3,6% –  объекты фитнеса и спорта», – говорится в тексте ответа Савиных.

Исходя из данных регионального Роспотребнадзора, получается, что в объектах общественного питания коронавирусом, предположительно, заразились не более 6,4% от общего числа людей, в объектах фитнеса и спорта – не более 1,5% от общего количества заболевших.

<p>Фото ответа Савиных со страницы Ксении Пономаревой в Facebook</p>

Фото ответа Савиных со страницы Ксении Пономаревой в Facebook

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«Мы видим большое количество регионов, где также заботятся о благополучии людей, но идут от обратного. Например, увеличивают часы работы заведений, разрешают проводить мероприятия с ограничением посетителей до 50 человек. Находят пути, чтобы не ставить под угрозу существование отраслей и не давать возможности озолотиться нелегальному бизнесу», – написал на своей странице в Facebook Якубовский и также отметил, что намерен предложить губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву пересмотреть принятые ограничения в сторону смягчения. 

Напомним, во время режима самоизоляции, который был введен в стране в период первой волны пандемии, были закрыты спортивные организации, медучреждения, заведения торговли и общепита. Некоторые ограничения относительно организаций общественного питания действуют и сейчас: к примеру, они имеют право работать только до 23:00, на их территории нельзя проводить новогодние праздники.
От таких запретов пострадали и представители event-сферы региона, о чем они открыто заявили – предприниматель Ксения Пономарева сравнила загнанных в угол ограничениями артистов с пушечным мясом. Шоумен Денис Гук заявил о том, что работники сферы развлечения находятся в сложной ситуации из-за того, что за год им удалось поработать лишь 2,5 месяца.

<p>Фото запроса Александра Якубовского</p> <p>Фото запроса Александра Якубовского</p> <p>Фото ответа Савиных со страницы Ксении Пономаревой в Facebook</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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