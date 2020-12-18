Мошенники позвонили ангарчанке с телефона полиции и убедили отдать 2 млн рублей

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области на официальном сайте сообщила, что накануне мошенники позвонили 46-летней жительнице города Ангарска с телефона полиции и убедили отдать им почти 2 миллиона рублей.

Мошенники представились работниками службы безопасности банка и заявили, что неизвестные пытаются украсть деньги с счета ангарчанки. Женщина не поверила звонившим и хотела прервать разговор, однако собеседники заверили, что совместно с правоохранительными органами проводится операция по разоблачению преступников. Он предложил сверить номер, с которого осуществляется звонок, с тем, что указан на официальном сайте полиции – номера совпали.

Женщина оформила кредиты на 1,5 миллиона рублей и отправила эти деньги вместе со своими сбережениями на счета преступников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.