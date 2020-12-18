Строительная компания из Иркутска задолжала работникам 190 тысяч рублей по зарплатам

Компания «Транспромстрой» из Иркутска задолжала своим работникам 190 тысяч рублей по зарплатам, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что компания не выплачивала деньги 106 работникам, нарушив своими действиями сразу две статьи трудового кодекса РФ – о порядках выплаты денег сотрудникам и сроках расчета работников при увольнении.

После вмешательства прокуратуры предприятие отдало деньги людям. Гендиректору «Транспромстроя» назначили административный штраф в 12 тысяч рублей за нарушения кодекса.