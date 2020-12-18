Аферисты из Иркутска продали людям несуществующую древесину на 1,3 млн рублей

Официальное СМИ Министерства внутренних дел РФ «МВД Медиа» сообщило о том, что мошенники из города Иркутска продали людям несуществующую древесину на 1,3 миллиона рублей.

По версии правоохранителей преступники арендовали офис в Ангарске, где от лица реально существующей компании, к которой не имеют отношение, принимали заказы на поставку пиломатериалов.

Аферисты заключали договоры с физическими и юридическими лицами. Однако оплаченный товар покупателям не привозили, деньги не возвращали. По информации следователей, мошенникам удалось обмануть 10 человек.

«С клиентами общался наемный работник, а все остальные участники фиктивной компании соблюдали меры конспирации. С этой целью они использовали сим-карты, оформленные на третьих лиц», – приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет тюрьмы.

В настоящее время двое подозреваемых в совершении преступления задержаны в Иркутске. Ведутся поиски возможных соучастников преступников и организатора группировки.