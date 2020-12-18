Внимательно читают кредитный договор 53% россиян

Обычно читают кредитный договор перед подписанием и обращаются за консультацией к сотрудникам, если что-то непонятно, 53% россиян, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ. Еще 15% обращались за помощью к другим людям. Вообще не читали договор 7%, а 10% его подписывали, несмотря на непонятные пункты.

При этом половина опрошенных, которые брали кредиты, заявили, что не оценивают предложения разных банков, а ограничиваются одним. Эксперты отметили, что они рискуют взять кредит на самых невыгодных условиях. При оформлении кредита 39% не изучали предложения других организаций, а 9% заявили, что других предложений не было.