Иркутск, Ангарск и Братск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса, согласно ее денным, лидерами по суточному приросту коронавируса за последние сутки стали Иркутск, Ангарск и Братск.

Из 280 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 57 (всего 14 350),

в Ангарске – 28 (всего 3 810),

в Братске – 26 (всего 2 499),

в Усть-Илимск – 20 (всего 1 844),

в Иркутском районе – 17 (всего 2 419).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 14 350, Ангарск – 3 810, Братск – 2 499, Иркутский район – 2 419, Усть-Кутский район – 2 186.

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 37,3 тысячи случаев инфицирования коронавирусом.