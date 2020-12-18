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Иркутск, Ангарск и Братск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса, согласно ее денным, лидерами по суточному приросту коронавируса за последние сутки стали Иркутск, Ангарск и Братск.

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Из 280 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 57 (всего 14 350),
  • в Ангарске – 28 (всего 3 810),
  • в Братске – 26 (всего 2 499),
  • в Усть-Илимск – 20 (всего 1 844),
  • в Иркутском районе – 17 (всего 2 419).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 14 350,
  2. Ангарск – 3 810,
  3. Братск – 2 499,
  4. Иркутский район – 2 419,
  5. Усть-Кутский район – 2 186.

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 37,3 тысячи случаев инфицирования коронавирусом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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