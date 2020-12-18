Иркутск, Ангарск и Братск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса, согласно ее денным, лидерами по суточному приросту коронавируса за последние сутки стали Иркутск, Ангарск и Братск.
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18 декабря 2020
Из 280 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 57 (всего 14 350),
- в Ангарске – 28 (всего 3 810),
- в Братске – 26 (всего 2 499),
- в Усть-Илимск – 20 (всего 1 844),
- в Иркутском районе – 17 (всего 2 419).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 14 350,
- Ангарск – 3 810,
- Братск – 2 499,
- Иркутский район – 2 419,
- Усть-Кутский район – 2 186.
Всего с начала эпидемии зарегистрировано 37,3 тысячи случаев инфицирования коронавирусом.