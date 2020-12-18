Муниципалитеты Приангарья получат дополнительно 500 млн рублей на поддержку территорий

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял решение выделить муниципалитетам региона дополнительно 500 миллионов рублей на социально значимые расходы, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Деньги потратят на зарплату работникам муниципальных учреждений, погашение долгов и оплату коммунальных услуг.

Всего в 2020 году муниципалитеты региона получат дополнительно из областного бюджета 11,5 миллиарда рублей.

«Несмотря на снижение доходов региональной казны, уровень поддержки территорий и поселений Иркутской области сохранен на уровне прошлого года», – говорится в сообщении.