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Муниципалитеты Приангарья получат дополнительно 500 млн рублей на поддержку территорий

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял решение выделить муниципалитетам региона дополнительно 500 миллионов рублей на социально значимые расходы, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Деньги потратят на зарплату работникам муниципальных учреждений, погашение долгов и оплату коммунальных услуг.

Всего в 2020 году муниципалитеты региона получат дополнительно из областного бюджета 11,5 миллиарда рублей.

«Несмотря на снижение доходов региональной казны, уровень поддержки территорий и поселений Иркутской области сохранен на уровне прошлого года», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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