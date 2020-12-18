Аналитики: 16% россиян заявили, что не будут дарить подарки на Новый год никому

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, кому и какие подарки будут вручать россияне на Новый год. Согласно данным экспертов, 16% соотечественников вообще не собираются делать сюрпризы.

Большинство же россиян – 42% – намерены баловать подарками только родственников. 27% – готовы раскошелиться на сюрпризы еще и для друзей, 15% – порадуют презентами коллег и знакомых.

Большинство соотечественников подарят родственникам на новый год парфюмерию, косметику, сладости и игрушки. В числе менее популярных подарков – самодельные сюрпризы, деньги, декор для дома, одежда, книги, алкоголь.

Самыми непопулярными подарками для родных оказались бытовая техника, смартфоны, гаджеты и драгоценности.

Коллегам же по работе большинство россияне подарят сладости и еду. Самыми редкими подарками среди сотрудников будут деньги и смартфоны.