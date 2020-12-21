Проблемы развития туристической отрасли обсудят на форуме «Время отдыхать на Байкале!»

22 декабря в Иркутске начнёт работу Международный форум «Время отдыхать на Байкале!». Его программу откроет пленарное заседание «Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»: новые векторы развития внутреннего и въездного туризма».

Среди заявленных к обсуждению тем: проблемы, задачи и пути решения развития туристической отрасли, основные инструменты поддержки бизнеса, базовые подходы и амбициозные цели, а также интеграция Сибири в общероссийский туристский продукт и развитие Байкала как туристической макро-территории.

Спикеры, которые примут участие в мероприятии, представляют практически все сферы, имеющие отношение к туризму. Это федеральные эксперты туристической отрасли, законодатели, представители региональной власти, непосредственные участники туристического бизнеса.

Своим мнением по вопросам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», к разработке которого правительство РФ приступило летом 2020 года, с участниками форума поделятся начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, сенатор Совета федерации от Республики Бурятия Александр Варфоломеев и его коллега от Республики Саха (Якутия) Александр Акимов.

В работе пленарного заседания также примут участие депутат Государственной думы Александр Якубовский, министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова и руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, министр экономического развития Иркутской области Яна Соболь, вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников, директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов.

К обсуждению заявленных тем подключатся председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников, заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив» по продвижению новых проектов, руководитель проектного офиса по развитию туризма Ольга Захарова, заведующий сектором туризма Управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк, вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева (Москва) и заместитель генерального директора TUI Александр Сирченко.

Кстати, пленарное заседание будет единственным мероприятием форума, которое пройдёт в двойном формате – офлайн и онлайн.

По вопросам участия в форуме обращайтесь в ТПП Восточной Сибири по тел. (3952) 33-51-00, e-mail: dcp@tppvs.ru.

Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте форума: http://baikalturforum.ru/. Предварительная регистрация для участия в форуме обязательна. Ссылки на трансляцию мероприятий форума будут доступны только зарегистрированным участникам.