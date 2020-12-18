Годовой запас кислорода истратили больницы Иркутской области за месяц лечения COVID-19

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира, который идет сейчас на странице регправительства в соцсети «ВКонтакте», заявил, что больницы региона за месяц истратили почти годовой запас кислорода.

«Мы в этом месяце израсходовали 870 тонн кислорода. Если брать цифры прошлого года, то это почти весь годовой запас для лечения всех больных», – заявил глава региона.

Он также назвал ситуацию с распространением коронавируса в области «напряженной», отметив, что пока ежедневный прирост заболевших превышает число выздоровевших от инфекции.