С начала 2020 года в Иркутской области выдали 27,2 млн потребительских кредитов

Это почти на 20% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года – 34,1 млн, сообщает НБКИ.

Стоит отметить, что в ноябре 2020 года в России выдали 1,26 млн потребительских кредитов. При этом по сравнению с ноябрем прошлого года также было отмечено сокращение выдачи потребкредитов – на 21,5% (в ноябре 2019 года – 1,60 млн ед.). В то же время в сравнении с предыдущим месяцем снижение оказалось «символическим» - на 0,4% (в октябре 2020 года – 1,26 млн ед.).

В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребкредитам в ноябре 2020 года составило 637 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов), снизившись на 4 балла по сравнению с предыдущим месяцем.

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в ноябре 2020 года выдали в:

Москве (64,2 тыс. ед.),

Московской области (55,5 тыс. ед.),

Краснодарском крае (48,1 тыс. ед.),

Башкортостане (44,1 тыс. ед.),

Татарстане (42,0 тыс. ед.).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали:

Приморский край (-28,3%),

Свердловская обл. (-26,4%),

Ростовская обл. (-26,3%),

Тюменская обл. (-25,8%),

Кемеровская обл. (-25,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 12,1% и 16,6% соответственно.

«Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с прошлым годом снизилась более чем на четверть, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Банки продолжают придерживаться консервативного подхода в розничном кредитовании. При этом значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков остается для кредиторов определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Поэтому в этом году потребительские кредиты выдавались только тем граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне».