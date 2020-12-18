С начала 2020 года в Иркутской области выдали 27,2 млн потребительских кредитов

Это почти на 20% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года – 34,1 млн, сообщает НБКИ.
Стоит отметить, что в ноябре 2020 года в России выдали 1,26 млн потребительских кредитов. При этом по сравнению с ноябрем прошлого года также было отмечено сокращение выдачи потребкредитов – на 21,5% (в ноябре 2019 года – 1,60 млн ед.). В то же время в сравнении с предыдущим месяцем снижение оказалось «символическим» - на 0,4% (в октябре 2020 года – 1,26 млн ед.).
В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребкредитам в ноябре 2020 года составило 637 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов), снизившись на 4 балла по сравнению с предыдущим месяцем.
Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в ноябре 2020 года выдали в:
- Москве (64,2 тыс. ед.),
- Московской области (55,5 тыс. ед.),
- Краснодарском крае (48,1 тыс. ед.),
- Башкортостане (44,1 тыс. ед.),
- Татарстане (42,0 тыс. ед.).
Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали:
- Приморский край (-28,3%),
- Свердловская обл. (-26,4%),
- Ростовская обл. (-26,3%),
- Тюменская обл. (-25,8%),
- Кемеровская обл. (-25,2%).
В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 12,1% и 16,6% соответственно.
«Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с прошлым годом снизилась более чем на четверть, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Банки продолжают придерживаться консервативного подхода в розничном кредитовании. При этом значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков остается для кредиторов определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Поэтому в этом году потребительские кредиты выдавались только тем граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне».