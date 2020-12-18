Досрочных каникул у школьников Иркутской области не будет – власти

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира, который идет сейчас на странице регправительства в соцсети «ВКонтакте», выяснил, что досрочных каникул у школьников Приангарья не будет.

«Школы до конца декабря работают в действующем режиме. То есть какие-то очно, какие-то – в смешанном формате в зависимости от эпидобстановки. Каникулы досрочные не объявляются», – сообщила Кобзеву заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович, которой он позвонил во время эфира.

Апанович также отметила, что школы уйдут на каникулы либо 26, либо 28 декабря в зависимости от графика учебного процесса.

Ранее глава региона предложил отправить учащихся области на досрочные каникулы, однако его предложение не поддержали.