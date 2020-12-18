Заключенный создал в Приангарье финансовую пирамиду и обманул людей на 73 млн рублей

Региональная полиция на официальном сайте сообщила, что заключенный из Мурманской области подозревается в организации финансовой пирамиды в Иркутской области и обмане 120 человек на 73 миллиона рублей.

По версии следствия, мошенник вместе со своей 30-летней сообщницей из Новосибирска орудовал на территории региона с 2015 по 2017 год. Они размещали рекламу с информацией о выгодных вкладах в местных СМИ. Преступники обещали до 37% прибыли ежемесячно.

«Все это позволило им в короткие сроки собрать серьезную клиентскую базу. Когда число участников достигло нескольких сотен, выплаты прекратились», – отмечается в сообщении.

Деньги мошенники тратили на личные нужды. Например, на часть из них купили дорогую иномарку в Новосибирске.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Отмывание денег», виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

На период расследования заключенный переведен в СИЗО Иркутска, дело в отношении его сообщницы выделено в отдельное производство.