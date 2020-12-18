«Индекс миллиона»: за 1 млн долларов теперь можно купить 140 кв. м элитного жилья в районе Дорогомилово или 31 кв. м на Патриарших прудах

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подготовили рейтинг районов Москвы согласно «индексу миллиона», отслеживающему, сколько квадратных метров элитного жилья можно приобрести за $1 млн. Ввиду значительных колебаний курса рубля общий показатель в столице с начала года увеличился на 13% – теперь за условный $1 млн можно приобрести 86 кв. м (по курсу на 30.11.2020) против 76 кв. м в конце 2019 года.

Курс доллара с начала года вырос почти на 14 рублей, в связи с чем в большинстве районов Москвы было зафиксировано увеличение количества квадратных метров, которые возможно приобрести за $1 млн. Сокращение доступных квадратных метров было отмечено в четырех локациях (Замоскворечье, Остоженка-Пречистенка, Сретенка и Чистые пруды), где средневзвешенная цена предложения продемонстрировала более существенный рост за рассматриваемый период, чем в других районах.

Например, в районе Чистые пруды количество доступных квадратных метров за условный миллион долларов сократилось на 6% до 74 кв. м.

Средневзвешенная цена предложения в локации увеличилась почти на треть до значения 1 025 тыс. руб./кв. м по следующим причинам: полностью был реализован проект «Резиденция на Покровском бульваре» и снят с продаж комплекс il Ricco, кроме того, произошло повышение цен в проекте «Дом Абрикосова», старт продаж которого был объявлен в декабре 2019 года. На текущий момент предложение в районе Чистые пруды практически полностью сформировано данным проектом, несколько лотов в реализации на первичном рынке также осталось в комплексе Moss Apartments.

В Замоскворечье количество квадратных метров, которые можно приобрести за миллион долларов, снизилось на 16% до значения 70 кв. м, а показатель средневзвешенной цены увеличился на 45% до значения 1 085 тыс. руб./кв. м. Основной причиной этому послужило существенное сокращение экспонируемого предложения в одном из наиболее доступных комплексов района Balchug Residence. Среди новостроек локации полностью реализованы Barkli Gallery и «Малая Ордынка, 19». Также высоким спросом среди покупателей пользуется проект ORDYNKA.

Максимальная отрицательная динамика в размере 19% была отмечена на Сретенке, где за $1 млн теперь можно приобрести только 78 кв. м (против 97 кв. м в конце 2019 года).

Средневзвешенная цена в локации на ноябрь 2020 года составила 969 тыс. руб./кв. м (+52% по сравнению с IV кварталом 2019 года). Наибольшее влияние на рост показателя оказал проект Turgenev, формирующий основную долю предложения района. Помимо роста цен на стадии строительной готовности, в начале 2020 года в комплексе стартовал новый пул лотов. Остальные три новостройки локации практически полностью распроданы (Manor, CVET 32 и «Дом на Сретенке»). Предложение менее чем за $1 млн можно найти во всех представленных проектах.

Два самых дорогих района столицы сохранили свои позиции в рейтинге: на ноябрь 2020 года на Патриарших прудах за условный $1 млн можно приобрести 31 кв. м, а на Остоженке-Пречистенке – 34 кв. м.

Однако если на Патриарших прудах показатель увеличился на 7%, то на Остоженке-Пречистенке – наоборот, сократился на 17%, на что повлиял рост средневзвешенной цены в локации (до значения 2,3 млн руб./кв. м). «Во-первых, часть предложения здесь все еще экспонируется в долларах, а во-вторых, произошло вымывание части ликвидных лотов, особенно популярностью пользовался комплекс Carre Blanс, где также было отмечено повышение цен на стадию строительной готовности проекта. При этом ни на Патриарших прудах, ни в районе Остоженки-Пречистенки таких компактных лотов до 35 кв. м не представлено», – объясняет Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank.

Больше всего квадратных метров pа 1 млн долларов можно приобрести в районе Дорогомилово. При этом значение выросло на 9% со 128 кв. м до 140 кв. м. Сейчас здесь представлено всего две новостройки: Victory Park Residences и «Поклонная, 9».

Наибольшее увеличение количества доступных квадратных метров за миллион долларов было отмечено в Таганском районе – с 82 кв. до 107 кв. м (+31% в динамике), который стал единственной локацией с отрицательной динамикой средневзвешенной цены – показатель уменьшился на 6% до значения 711 тыс. руб./кв. м. Основной причиной послужил выход на рынок новых корпусов в комплексе «Titul на Серебрянической», который является одной из самых доступных новостроек локации. В течение 2020 года также был объявлен старт продаж в проектах Lumin и «Тессинский, 1».

Андрей Соловьев: «Элитная жилая недвижимость в этом году пользуется высоким спросом у состоятельных клиентов. Большинство запросов связано с покупкой жилья для себя и своей семьи, поэтому мы наблюдаем тщательный подход к выбору с анализом рынка и сравнением различных факторов. Многие “долларовые покупатели” в этом году выбирали квартиру большей площади или в более привлекательном районе. В целом объем сделок нашей компании по продаже жилья Москвы увеличился на 20% по сравнению с 2019 годом».