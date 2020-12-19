Комбинат питания Иркутска возьмет кредит в 100 млн рублей, чтобы выйти из кризиса

Мэрия на официальном сайте сообщила, что МУП «Комбинат питания Иркутска» возьмет кредит в 100 миллионов рублей, чтобы справиться с кризисом и оздоровить предприятие. Договоренность о займе достигнута со «Сбербанком».

По информации в сообщении, деньги нужны организации для оплаты долгов. Для преодоления кризиса комбинату также требуется увеличение штата и площади. Сейчас на нем трудятся 1,5 тысячи сотрудников – этого количества недостаточно.

«В 2020 году значительно увеличилась нагрузка на предприятие с учетом организации горячего питания для всех школьников начальных классов, а также обеспечения их молоком. Кроме того, муниципальное предприятие продолжает доставлять горячие обеды врачам, борющимся с COVID-19», – отмечают власти. Предприятие организует питание более чем в 200 школах и детсадах.

Чтобы вывести комбинат из кризиса, в ближайшее время планируется разработка стратегии развития МУП.

Напомним, на ухудшение положения комбината повлияло и прежнее руководство. В феврале 2020 года по подозрению в мошенничестве с закупками молока был задержан бывший директор организации Виктор Беляев. Известны также и случаи неисполнения контрактов, из-за чего были потеряны миллионы рублей.