Два иркутянина похитили студентку и вымогали у ее родственников 300 тысяч рублей – СК

Следственное управление Следственного комитета РФ по региону обвинило двух ранее судимых за имущественные преступления и безработных парней 23 и 26 лет в похищении студентки в Иркутске и вымогательстве у ее родственников 300 тысяч рублей, сообщается в официальной группе ведомства в Facebook.

Установлено, что молодые люди 14 декабря переписывались с девушкой в соцсетях, где договорились, что она приберется за деньги в их квартире. Они сняли жилье в одном из районов Иркутска, привели туда девушку, после чего связали, угрожали ножом и удерживали в течение суток. За ее освобождение преступники требовали выкуп у родственников.

Во время поисков сотрудники уголовного розыска нашли квартиру, где находилась девушка, освободили ее, а молодых людей – задержали. В ходе личного досмотра у подозреваемых была изъята банковская карта потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, из корыстных побуждений», санкции которой предусматривают от 5 до 12 лет тюрьмы.

Обвиняемые находятся под стражей, расследование дела продолжается.