19 человек с коронавирусом скончались в Иркутской области за последние сутки

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18 декабря 2020
Региональный оперштаб опубликовал данные, согласно которым 17 человек умерли от коронавируса за последние сутки в Иркутской области, 2 человека скончались от несвязанных с COVID-19 заболеваний, при этом были инфицированы вирусом.
Заболели за день 275 человек, выздоровели – 268. Всего в регионе с начала пандемии по состоянию на 19 декабря COVID-19 заболели 37,6 тысячи человек.
Напомним, по словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной, поскольку в настоящее время ежесуточный прирост заболевших превышает количество выздоровевших за день.