19 человек с коронавирусом скончались в Иркутской области за последние сутки

Региональный оперштаб опубликовал данные, согласно которым 17 человек умерли от коронавируса за последние сутки в Иркутской области, 2 человека скончались от несвязанных с COVID-19 заболеваний, при этом были инфицированы вирусом.

Заболели за день 275 человек, выздоровели – 268. Всего в регионе с начала пандемии по состоянию на 19 декабря COVID-19 заболели 37,6 тысячи человек.