Братск и Ангарск – снова в тройке лидеров по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в регионе. По данным на 19 декабря лидерами по суточному приросту заболевших в Приангарье стали Иркутск, Ангарск и Братск.

Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 62 (всего 14 412),

в Ангарске – 31 (всего 3 841),

в Братске – 28 (всего 2 527),

в Усть-Илимске – 22 (всего 1 866),

в Усть-Кутском районе – 17 (всего 2 203).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 14 412, Ангарск – 3 841, Братск – 2 527, Иркутский район – 2 431, Усть-Кутский район – 2 203.

Стоит отметить, что за последний день сразу 19 человек с коронавирусом в Приангарье скончались.