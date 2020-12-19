Братск и Ангарск – снова в тройке лидеров по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в регионе. По данным на 19 декабря лидерами по суточному приросту заболевших в Приангарье стали Иркутск, Ангарск и Братск.
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Из 275 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 62 (всего 14 412),
- в Ангарске – 31 (всего 3 841),
- в Братске – 28 (всего 2 527),
- в Усть-Илимске – 22 (всего 1 866),
- в Усть-Кутском районе – 17 (всего 2 203).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 14 412,
- Ангарск – 3 841,
- Братск – 2 527,
- Иркутский район – 2 431,
- Усть-Кутский район – 2 203.
Стоит отметить, что за последний день сразу 19 человек с коронавирусом в Приангарье скончались.