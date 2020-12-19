Приангарье получило 1 млрд рублей компенсации за строительство ледового дворца «Байкал»

Власти России выделили Иркутской области более 1 миллиарда рублей на возмещение расходов за строительство ледового дворца «Байкал» в столице Восточной Сибири, сообщается на сайте кабмина.

Вопрос был рассмотрен и одобрен властями 16 декабря на заседании. Распоряжение о выделении денег подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«С учетом нового транша общий объем федерального финансирования составит около 3,8 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

Напомним, строительство объекта началось в 2018 году, открыли же дворец в 2020-м. В нем должен был пройти чемпионат мира по хоккею с мечом, который был отменен из-за коронавируса. Сейчас на территории организации тренируются хоккеисты и конькобежцы.