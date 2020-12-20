Второй день подряд в Иркутской области фиксируется 19 смертей людей с COVID-19 за сутки

Региональный оперштаб опубликовал информацию о распространении коронавируса на территории Иркутской области. Согласно данным на 20 декабря, в Приангарье за сутки скончались 19 людей с COVID-19, столько же смертей было и вчера.

Из них непосредственно от коронавируса скончались 18 людей, от других болезней – 1.

При этом заболело за день инфекцией меньшее количество людей – 271. Выздоровели за сутки – 214 человек.

Всего с начала пандемии в регионе коронавиурс обнаружили у 37,8 тысячи человек.