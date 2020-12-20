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Иркутская область оказалась в ТОП-3 регионов с наибольшей рождаемостью в СФО

Иркутскстат обнародовал информацию о  рождаемости в Сибирском федеральном округе по итогам 2019 года. Согласно данным организации, в тройке лидеров списка оказалась Иркутская область.

Она разместилась на третьей строчке с показателем 11,8 случая на 1 тысячу жителей. Ее опередили лишь республики Тыва и Алтай.

По информации Иркутскстата, высокая рождаемость в республиках связана с тем, что значительную долю населения в них составляют сельские жители, которые традиционно рожают много детей.

По уровню смертности с показателем 13,2 случая на 1 тысячу человек Приангарье также в тройке лидеров. Его опередили только Кемеровская область с показателем 14,2 и Алтайский край – 14.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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