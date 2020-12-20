Житель Шелехова пытался с помощью магии помириться с женой и лишился 800 тысяч рублей

Отделение МВД России по Шелеховскому району Иркутской области сообщило о том, что местный житель потерял 800 тысяч рублей, когда пытался с помощью колдовства и магии помириться с женой и избежать развода.

Чтобы решить семейные проблемы, он обратился к колдунье, ее телефон мужчина нашел в Интернете. Сразу после разговора с ней клиент перевел волшебнице 1 тысячу рублей на покупку циркониевых свеч, после – еще 25 тысяч на другие нужды.

«Когда при следующем общении он признался ей, что больше денег в наличии просто нет, она объяснила, что для решения его проблемы требуется провести денежный, церковный и кладбищенский обряды. Первые два колдунья бралась провести лично и безвозмездно, а вот за третий – мужчине предстояло заплатить и провести время на кладбище, общаясь с духами», – говорится в сообщении.

По информации полиции, колдунья пообещала, что после «открытия порталов» все деньги вернуться к хозяину, а жена воспылает к нему прежней любовью. Однако после того как мужчина перевел ей 800 тысяч рублей, мошенница пропала – ее контакты исчезли из Интернета, телефон оказался недоступен. Деньги на магию мужчина брал в кредит.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.