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Черемхово обогнало Ангарск по числу заболевших COVID-19 за последние сутки в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области, согласно данным которой за минувшие сутки Черемхово обогнало Ангарск по количеству дневного прироста больных.

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Из 271 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 69 (всего 14 481),
  • в Черемхово – 26 (всего 709),
  • в Ангарске – 25 (всего 3 866),
  • в Усть-Кутском районе – 23 (всего 2 226),
  • в Усть-Илимске – 19 (всего 1 885).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 14 481,
  2. Ангарск – 3 866,
  3. Братск – 2 540,
  4. Иркутский район – 2 442,
  5. Усть-Кутский район – 2 226.

Стоит отметить, что второй день подряд в регионе умирают за сутки 19 людей с коронавирусом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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