Черемхово обогнало Ангарск по числу заболевших COVID-19 за последние сутки в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области, согласно данным которой за минувшие сутки Черемхово обогнало Ангарск по количеству дневного прироста больных.
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20 декабря 2020
Из 271 нового случая за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 69 (всего 14 481),
- в Черемхово – 26 (всего 709),
- в Ангарске – 25 (всего 3 866),
- в Усть-Кутском районе – 23 (всего 2 226),
- в Усть-Илимске – 19 (всего 1 885).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 14 481,
- Ангарск – 3 866,
- Братск – 2 540,
- Иркутский район – 2 442,
- Усть-Кутский район – 2 226.
Стоит отметить, что второй день подряд в регионе умирают за сутки 19 людей с коронавирусом.