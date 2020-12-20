Черемхово обогнало Ангарск по числу заболевших COVID-19 за последние сутки в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области, согласно данным которой за минувшие сутки Черемхово обогнало Ангарск по количеству дневного прироста больных.

Из 271 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 69 (всего 14 481),

в Черемхово – 26 (всего 709),

в Ангарске – 25 (всего 3 866),

в Усть-Кутском районе – 23 (всего 2 226),

в Усть-Илимске – 19 (всего 1 885).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 14 481, Ангарск – 3 866, Братск – 2 540, Иркутский район – 2 442, Усть-Кутский район – 2 226.

Стоит отметить, что второй день подряд в регионе умирают за сутки 19 людей с коронавирусом.