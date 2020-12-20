В посёлке Молодёжный открыли первый спортивно-культурный центр

В посёлке Молодёжный Иркутского района открыли спортивно-культурный центр. Его возвели в рамках национального проекта «Культура». На проведение работ из бюджетов всех уровней было направлено 88 млн рублей. Строительство началось в октябре 2019 года. В посёлке, который существует более 60 лет, никогда не было отдельных дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса, поэтому в новом здании решили объединить оба направления.

Ранее творческие коллективы занимались в арендованном зале Иркутского аграрного университета имени А. А. Ежевского или в местной школе. Площадь нового спортивно-культурного центра составляет 1315 квадратных метров. В нём расположены зрительный зал на 210 мест, спортивный зал, помещения для творческих кружков и спортивных секций.

Учреждение оснастили современным музыкальным и световым оборудованием, мебелью, оргтехникой и спортивным инвентарём. Набран штат сотрудников. В центре будут работать классы по вокалу и хореографии для детей и взрослых, цирковая и театральная студии, кружок робототехники и декоративно-прикладного искусства, студия КВН, а также секции шахмат, шашек, единоборств.