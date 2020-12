Новости Сбербанк вновь признан лучшим розничным банком страны Сбербанк получил сразу 7 наград премии RETAIL FINANCE AWARDS 2020. Лучший розничный банк — проекты «Финансы просто», SberPay, «Образовательный кредит», «Плати QR», Social ID, «Сбер ID», «Цифровой сад», «Робот телемаркетинга», Take&Go, «Художники в СберБанк Онлайн», «Персонализированный интерфейс банкоматов».

— проекты «Финансы просто», SberPay, «Образовательный кредит», «Плати QR», Social ID, «Сбер ID», «Цифровой сад», «Робот телемаркетинга», Take&Go, «Художники в СберБанк Онлайн», «Персонализированный интерфейс банкоматов». Лучшее IT -решение для розничного банка — проект «Сбер ID». Это единый аккаунт для удобного и безопасного входа на площадки более чем 80 сервисов экосистемы Сбера и партнёров, включая Ситимобил, Delivery Club, Okko, СБЕР ЕАПТЕКУ и многие другие. Для входа достаточно ввести номер телефона, а затем подтвердить вход через push-уведомление, которое придёт в приложение СберБанк Онлайн; также можно войти по QR-коду. В Сбер ID используются надёжные технологические решения, которые обеспечивают высокий уровень безопасности.

— проект «Сбер ID». Это единый аккаунт для удобного и безопасного входа на площадки более чем 80 сервисов экосистемы Сбера и партнёров, включая Ситимобил, Delivery Club, Okko, СБЕР ЕАПТЕКУ и многие другие. Для входа достаточно ввести номер телефона, а затем подтвердить вход через push-уведомление, которое придёт в приложение СберБанк Онлайн; также можно войти по QR-коду. В Сбер ID используются надёжные технологические решения, которые обеспечивают высокий уровень безопасности. Лучший социальный проект — проекты Social ID, «Образовательный кредит» и «Финансы просто». Технология Social ID связывает любую действующую карту «Мир» с социальным идентификатором гражданина, который можно использовать для получения нефинансовых сервисов. Это избавляет клиентов от необходимости открытия новой карты. Образовательный кредит, который СберБанк запустил на новых условиях 25 августа 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ, позволяет подросткам получить деньги на оплату образования в вузе своей мечты всего под 3% годовых. Выплата основного долга по кредиту начинается через 9 месяцев после окончания обучения — во время учёбы студенты платят только проценты. Уже 14,6 тыс. подростков получают образование на этих условиях. После обновления программы спрос на образовательные кредиты вырос вчетверо. Проект «Финансы просто» помогает клиентам разобраться в тонкостях финансовых продуктов и сервисов, инвестирования и управления личным бюджетом. Во всех каналах Сбербанка клиентов информируют о том, как эффективно и безопасно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, и, судя по контрольным тестам, клиенты банка действительно повысили свой уровень финансовой грамотности. Креатив года — проект «Художники в СберБанк Онлайн». Благодаря проекту картины из коллекций ведущих музеев мира, таких как Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея, а также творчество молодых художников стали ближе более чем 64 млн пользователей СберБанк Онлайн. Проект стартовал во время пандемии коронавируса, когда любоваться картинами в музеях было невозможно. С тех пор банк выпустил уже 3 серии заставок-приветствий.

— проект «Художники в СберБанк Онлайн». Благодаря проекту картины из коллекций ведущих музеев мира, таких как Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея, а также творчество молодых художников стали ближе более чем 64 млн пользователей СберБанк Онлайн. Проект стартовал во время пандемии коронавируса, когда любоваться картинами в музеях было невозможно. С тех пор банк выпустил уже 3 серии заставок-приветствий. Лучшее IT -решение (категория «Выбор читателей») — проект «Робот телемаркетинга»: алгоритм искусственного интеллекта самостоятельно обзванивает клиентов, предлагая им продукты и услуги Сбера. Сервис не имеет аналогов по качеству работы: только 0,5% звонков переводится на оператора после общения с роботом. Каждый третий звонок Сбера совершается роботом.

(категория «Выбор читателей») — проект «Робот телемаркетинга»: алгоритм искусственного интеллекта самостоятельно обзванивает клиентов, предлагая им продукты и услуги Сбера. Сервис не имеет аналогов по качеству работы: только 0,5% звонков переводится на оператора после общения с роботом. Каждый третий звонок Сбера совершается роботом. Лучший розничный финансовый продукт — проект «Плати QR». В этом году банк запустил новый сценарий оплаты по QR-коду: необходимо всего лишь предоставить для сканирования продавцу свой персональный QR-код из мобильного приложения СберБанк Онлайн. Сервис удобен и клиентам, которые могут оплатить покупку, не имея с собой наличных или карты, в том числе смартфоном без NFC, и торговым точкам, которым для этого не требуется дополнительное оборудование.

— проект «Плати QR». В этом году банк запустил новый сценарий оплаты по QR-коду: необходимо всего лишь предоставить для сканирования продавцу свой персональный QR-код из мобильного приложения СберБанк Онлайн. Сервис удобен и клиентам, которые могут оплатить покупку, не имея с собой наличных или карты, в том числе смартфоном без NFC, и торговым точкам, которым для этого не требуется дополнительное оборудование. Креатив года (категория «Выбор читателей») — проект «Цифровой сад». СберПервый, подразделение банка для состоятельных клиентов, и Visa в июле 2020 года представили образовательный проект об осознанном потреблении. В каждом выпуске эксперты рассказывают, как окружающие нас вещи формируют личность, образ жизни и среду. На платформе представлены видео-мастер-классы по дизайну, моде, искусству, гастрономии — гид по осознанному потреблению в разных сферах жизни, а также статьи о философии проекта и истории известных брендов. Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка: - Пять лет подряд Сбербанк признавался лучшим розничным банком страны по версии RETAIL FINANCE AWARDS. Мы рады, что и в этом году мы снова лидеры по совокупности инновационных проектов, которые нам удалось реализовать в сложнейший для всего мира пандемийный год. Все наши проекты-победители — это решения уровня самых лучших и передовых мировых практик, которые ежедневно востребованы нашими клиентами и направлены на то, чтобы взаимодействие с банком было простым и удобным. Премия RETAIL FINANCE AWARDS учреждена бизнес-журналом The Retail Finance в 2007 году. Её цель — привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ретейла за год, вооружить участников лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса, содействовать развитию цивилизованного финансового рынка. eg

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Байкальский банк Сбербанка России на сайте SIA.RU »



Реклама на сайте Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании