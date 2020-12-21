Новый штамм COVID-19 обнаружен в Дании, Австралии и Нидерландах

В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на Би-би-си.

Как отмечается в материале Би-би-си, тесты, проведенные в Нидерландах в начале этого месяца, выявили у жителей новую мутацию вируса. После этого правительство ввело запрет на пассажирские рейсы из Великобритании до 1 января. На этот шаг также пошли Бельгия, Италия и ФРГ, которая закрывает авиасообщение до 6 января. Австрия уже анонсировала приостановку сообщения, сейчас решение прорабатывается властями, Франция и Швеция могут последовать их примеру.

Из-за стремительного роста заражений новым вариантом коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели самый высокий уровень ограничений. Там вновь закроют непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Жителям рекомендовано по максимуму проводить время дома. В других районах Англии, где уровень распространения коронавируса ниже, отмечать Рождество можно будет в составе двух семей.

О новом варианте коронавируса 14 декабря сообщил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, этот штамм распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса. Как отмечали главный врач Великобритании Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс, по предварительным оценкам, новый тип коронавируса может быть на 70% заразнее обычного.