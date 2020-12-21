В Иркутске двое мужчин похитили студентку

Двое безработных 23 и 26 лет требовали у родителей девушки 300 тысяч, сообщают в Следственном комитете Иркутской области.

По версии следствия, 14 декабря молодые люди переписывались с девушкой в социальной сети и договорились о том, что она за деньги окажет услуги по уборке их квартиры. Подозреваемые заблаговременно арендовали квартиру, и с целью вымогательства крупной денежной суммы, решили похитить девушку.

Встретившись с жертвой, они проследовали в квартиру, где связали девушку, и, угрожая ножом, удерживали её в течение суток. За освобождение злоумышленники требовали у родственников студентки денежный выкуп в сумме 300 000 рублей.

Квартира, в которой находилась девушка, была установлена сотрудниками уголовного розыска. Девушка была освобождена полицейскими, а подозреваемые задержаны.

В ходе личного досмотра у подозреваемых изъяли банковскую карту потерпевшей.