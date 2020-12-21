В 2020 году за нарушение земельного законодательства в Приангарье выписали более 2000 штрафов

В сравнении с 2019 годом имеется тенденция к сокращению выявленных нарушений.

Это обусловлено пандемией и введением запрета на проведение проверок, который был установлен Правительством Российской Федерации, поясняет начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Иркутской области Антон Кошкарев.

За 11 месяцев этого года Управление Росреестра по Иркутской области провело более 1800 проверок соблюдения земельного законодательства и порядка 900 административных обследований объектов земельных отношений.