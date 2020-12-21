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В России планируют ввести продуктовые карточки для малоимущих

Последние недели ситуация с ростом цен на базовые продукты питания находится на контроле властей. На проблему на минувшей неделе обратил внимание президент Владимир Путин.

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– Конечно, недопустимо в период падения уровня заработных плат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента. На днях он давал поручение правительству разобраться с ценами, и мы увидели, как быстро нашлось решение. Правительство зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло, – рассказала РИА Новости глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина.

Однако, как отметила общественница, соглашение заключено с компаниями только на три месяца, а значит, "цены заморозятся на незначительное время, и дальше их снова будет диктовать рынок".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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