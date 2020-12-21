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277 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Иркутской области

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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