277 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Иркутской области

Региональный оперштаб сообщил, что за последние сутки в Иркутской области коронавирусом заболели 277 человек – это данные на 21 декабря.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 38,1 тысяча случаев заболевания. За день от инфекции вылечились 32 человека, умерли непосредственно от COVID-19 за сутки 17 человек.