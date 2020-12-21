Новую программу поддержки лесной промышленности запустят в Иркутской области

Предприятия лесной промышленности могут претендовать на получение льготного займа в размере от 20 до 100 миллионов рублей сроком до 3 лет под 3% годовых, сообщают в Агентстве инвестиционного развития области.

Ставка может быть снижена до 1% при условии предоставления банковской гарантии на всю сумму и на весь срок займа или в случае приобретения отечественного оборудования в объеме от 50% суммы займа.

Региональный фонд развития промышленности активно поддерживает проекты предприятий лесопромышленного комплекса. Уже одобрено 6 проектов на общую сумму более 430 миллионов рублей. Из которых 2 проекта – по программам федеральных займов ФРП (на сумму 170 млн. рублей), 4 проекта – по программам совместных займов ФРП и РФРП (на сумму 260 млн. рублей).

С 01 января 2021 года Фонд развития промышленности Иркутской области начинает принимать заявки по новой программе. Все подробности – на сайте frpirk.ru, а также по тел. Фонда 8 (3952) 71-60-85.