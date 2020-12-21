En+ Group начал поставлять «зеленые» сертификаты согласно стандартам I-REC

21 декабря 2020 – En+ Group, ведущий мировой вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, стал первым в России производителем и поставщиком энергии, участвующим в выпуске Международных сертификатов возобновляемой энергии I-REC (International Renewable Energy Certificate).

Сертификаты I-REC, которые будет поставлять En+ Group, соответствуют объемам электрической энергии, произведенной компаниями, входящими в En+Group, – АО «ЕвроСибЭнерго» (генерирующий объект – Красноярская ГЭС) и ООО «Абаканская СЭС» (генерирующий объект – Солнечная станция Абаканская).

Энергия, произведенная данными компаниями, гарантированно отвечает всемирно признанным «зеленым» стандартам и En+ Group может поставлять сертификаты I-REC клиентам и партнерам, заинтересованным в выпуске продукции соответствующей современным экологическим трендам, развитии «зеленых» технологий и повышении прозрачности деятельности участников всей энергетической отрасли. Выданные сертификаты соответствуют таким ключевым стандартам устойчивости, как GHGP, CDP и RE100. Потребители энергии могут использовать сертификаты I-REC для выполнения требований этих стандартов, сокращения выбросов парниковых газов «второго уровня» и в целях реализации политики корпоративной социальной ответственности.

Выпуск сертификатов I-REC в отношении электрической энергии, производимой расположенными в России электростанциями, обеспечивает аккредитованная Ассоциация участников рынков энергии «Цель номер семь». Сертификация I-REC объектов En+ прошла в кратчайшие сроки после подписания Соглашений о сотрудничестве компаний Холдинга с Ассоциацией в сентябре этого года. Инициатором экологических программ компании, соответствующих международным стандартам, стал её основатель Олег Дерипаска.

Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group:

«Выпущенные сертификаты I-REC подтверждают приверженность En+ Group производству экологически чистой энергии. Для нас важно соответствовать лучшим мировым показателям в области устойчивого развития, качества и надежности генерации и поставок энергии, поэтому En+ Group осуществляет масштабные работы по реконструкции и модернизации генерирующего оборудования гидроэлектростанций. Этим также обеспечивается замещение электроэнергии, вырабатываемой на тепловых электростанциях, что приводит к существенному снижению выбросу парниковых газов и улучшению экологии в регионах присутствия».

Татьяна Ланьшина, генеральный директор ассоциации «Цель номер семь»:

«Мы рады сообщить, что En+ Group выпустила первые российские сертификаты I-REC. В России постепенно формируется добровольный корпоративный спрос на возобновляемую энергию, и сертификаты I-REC теперь являются еще одним доступным инструментом его реализации. В дальнейшем он будет способствовать развитию отрасли ВИЭ в России и повышать привлекательность инвестиций в нее».