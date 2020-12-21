Альфа-Банк получил награду «Лизинговая сделка года 2020»

Сделка Альфа-Банка, Альфа-Лизинга и ГК «Волга» признана лучшей по версии Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020». Сумма предоставленного финансирования составила 4,8 млн долларов США сроком на 10 лет.
ГК «Волга» занимается морскими и речными грузоперевозками. Группа обратилась за валютной кредитной линией, в целях увеличения собственного грузового тоннажа и наращивания объемов грузоперевозок. Альфа-Банк нашел оптимальную структуру сделки — возвратный лизинг по выкупу принадлежавшего группе судна «Св. Николай».
Особенностью проекта стала кропотливая работа с активом. Судно «Св. Николай» изначально было зарегистрировано под мальтийским флагом. В ходе сделки судно удалось перевести под флаг Российской Федерации, зарегистрировав в Российском Морском Реестре Судоходства и снять обременение в латвийском банке в период пандемии.
«Альфа-Банк всегда нацелен на максимально точное удовлетворение потребности клиента. Мы рады применить нашу экспертизу для того, чтобы дать возможность Группе "Волга" реализовать ее бизнес-планы на наилучших финансовых условиях», — подчеркнул директор среднего бизнеса, член правления Альфа-Банка Владимир Воейков.
Национальная премия «Лизинговая сделка года» — ежегодный профессиональный конкурс лизинговых проектов, реализованных в России. Премия учреждена «Федерацией лизинга» в 2019 году при поддержке ведущих лизинговых компаний, отраслевых профессиональных ассоциаций и независимых аналитических структур. В этом году на соискание наград подано 99 заявок в 11 номинаций. Участниками премии стали 320 компаний.
ГК «Волга» оперирует собственным флотом из 13 судов типа «река-море» и осуществляет морские и речные грузоперевозки из портов европейской части России в порты стран Черноморско-Средиземноморского бассейна.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5).
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.