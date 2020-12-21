Альфа-Банк получил награду «Лизинговая сделка года 2020»

Сделка Альфа-Банка, Альфа-Лизинга и ГК «Волга» признана лучшей по версии Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020». Сумма предоставленного финансирования составила 4,8 млн долларов США сроком на 10 лет.

ГК «Волга» занимается морскими и речными грузоперевозками. Группа обратилась за валютной кредитной линией, в целях увеличения собственного грузового тоннажа и наращивания объемов грузоперевозок. Альфа-Банк нашел оптимальную структуру сделки — возвратный лизинг по выкупу принадлежавшего группе судна «Св. Николай».

Особенностью проекта стала кропотливая работа с активом. Судно «Св. Николай» изначально было зарегистрировано под мальтийским флагом. В ходе сделки судно удалось перевести под флаг Российской Федерации, зарегистрировав в Российском Морском Реестре Судоходства и снять обременение в латвийском банке в период пандемии.

«Альфа-Банк всегда нацелен на максимально точное удовлетворение потребности клиента. Мы рады применить нашу экспертизу для того, чтобы дать возможность Группе "Волга" реализовать ее бизнес-планы на наилучших финансовых условиях», — подчеркнул директор среднего бизнеса, член правления Альфа-Банка Владимир Воейков.

Национальная премия «Лизинговая сделка года» — ежегодный профессиональный конкурс лизинговых проектов, реализованных в России. Премия учреждена «Федерацией лизинга» в 2019 году при поддержке ведущих лизинговых компаний, отраслевых профессиональных ассоциаций и независимых аналитических структур. В этом году на соискание наград подано 99 заявок в 11 номинаций. Участниками премии стали 320 компаний.