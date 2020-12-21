Альфа-Банк предоставит финансирование Лукойлу на модернизацию Краснодарской ТЭЦ

Альфа-Банк в составе консорциума кредиторов предоставит Лукойлу 13,1 млрд рублей сроком на 15 лет. Финансирование предназначено для модернизации блоков 1-3 Краснодарской ТЭЦ. Проект предусматривает комплексную замену паровых турбин и котельного оборудования. Он позволит снизить удельный расход топлива при производстве электроэнергии на Краснодарской ТЭЦ более чем на 30 г/кВтч и сократить выбросы СО2 на 155 тыс. тонн в год.

«Альфа-Банк рад поддержать реализацию столь важного и социально значимого проекта. Мы высоко ценим сложившееся долгосрочное партнерство с компанией "Лукойл" и нацелены на его развитие», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.