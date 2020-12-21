Альфа-Банк предоставит финансирование Лукойлу на модернизацию Краснодарской ТЭЦ

Альфа-Банк в составе консорциума кредиторов предоставит Лукойлу 13,1 млрд рублей сроком на 15 лет. Финансирование предназначено для модернизации блоков 1-3 Краснодарской ТЭЦ. Проект предусматривает комплексную замену паровых турбин и котельного оборудования. Он позволит снизить удельный расход топлива при производстве электроэнергии на Краснодарской ТЭЦ более чем на 30 г/кВтч и сократить выбросы СО2 на 155 тыс. тонн в год.
«Альфа-Банк рад поддержать реализацию столь важного и социально значимого проекта. Мы высоко ценим сложившееся долгосрочное партнерство с компанией "Лукойл" и нацелены на его развитие», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.
Краснодарская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1963-1966 гг. и является основным источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Краснодарском крае. В мае 2019 года Правительственная комиссия по энергетике одобрила проекты модернизации трех энергоблоков ТЭЦ по 150 МВт каждый с вводом в эксплуатацию в 2022-2024 гг.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5).
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.