Банк «Союз» запускает сезонный вклад «Проценты вперёд»

Банк «Союз» сообщил о запуске сезонного вклада «Проценты вперед» для своих частных клиентов. Процентная ставка по вкладу при открытии в «Интернет-банке» составляет 4,3%* годовых, при открытии в отделении банка – 4,2%* годовых в рублях. Выплата процентов производится в дату открытия вклада. Срок вклада – 367 дней, минимальная сумма вклада при открытии – 100 000 рублей.

Банк «Союз» сообщает о запуске сезонного предложения для своих частных клиентов – вклада «Проценты вперед». Вклад можно открыть на 367 дней, процентная ставка по вкладу составляет 4,3%* годовых в рублях при открытии вклада в системе «Интернет-банк» и 4,2%* годовых при открытии вклада в отделении банка. Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей. Проценты по вкладу рассчитываются за период со дня, следующего за днем внесения денежных средств во вклад, по день окончания срока действия вклада включительно. Проценты выплачиваются в день размещения средств во вклад

При досрочном расторжении договора вклада проценты уплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора вклада. Ранее выплаченные проценты подлежат удержанию из суммы вклада. В случае если дата окончания вклада приходится на выходной или праздничный день, срок окончания вклада не переносится на первый рабочий день. Дополнительные взносы, расходные операции по вкладу и перезаключение вклада – не предусмотрены.

Алексей Любченко, директор департамента розничного бизнеса банка «Союз»:

- В этом году мы решили предложить нашим клиентам новый сезонный вклад «Проценты вперед», который обеспечивает высокую доходность, а дополнительным его преимуществом является возможность получения процентов по вкладу в день размещения средств во вклад. Как вы помните, с 1 января 2021 года вступает в действие закон по налогообложению процентов по вкладам. На процентный доход, полученный в 2020 году, действие закона не распространяется.

Вклад можно открыть в «Интернет-банке» и в любом отделении банка. Предложение действует по 31 января 2021 г.