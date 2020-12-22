Tinkoff: в год пандемии жители Иркутской области не стали тратить меньше

Иркутская область справилась с пандемией лучше, чем страна в целом. По сравнению с 2019 годом потребительская активность выросла на 1,2%, тогда как в большинстве регионов с городами-миллионниками этот показатель снизился на 5-10%, свидетельствуют данные аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.

Среднее значение Tinkoff CoronaIndex, который учитывает потребительскую, деловую активность россиян и разнообразие их покупок в Иркутской области в первой половине декабря составило 6,5 балла по сравнению с 6,4 балла годом ранее. Показатель находится в пределах нормы и не является настолько же критичным, как во время первой волны эпидемии и самоизоляции. В последний месяц года иркутяне уже потратили на 5% больше, чем год назад. Для сравнения: в Москве и в Санкт-Петербурге предновогодние траты, напротив, уступают прошлогодним почти на 16%.

Самое низкое значение индекса в 2020 году в Иркутской области было зафиксировано 5 апреля - показатель упал до 3,9 баллов. Россия в целом перенесла тот день хуже Иркутской области: показатель по стране 5 апреля составлял 3,4 балла.

На неделе с 10 по 16 декабря лидерами роста затрат по сравнению с первой неделей декабря среди иркутян стали аренда автомобилей (+197% за неделю), авиабилеты (+107%), кинотеатры (+28%), салоны красоты (+26%). Также растет спрос на развлечения (+20%), книги (+22%) и образование (+17%).

Лидером падения затрат в Иркутской области за неделю можно назвать железнодорожные билеты (-35% за неделю), товары для спорта (-29%) и отели (-21%). Также снизился спрос на автоуслуги (-16%).

Почти не изменились с прошлой недели затраты в Иркутской области на аптеки и медицинские услуги, турагентства и супермаркеты.

По данным Tinkoff CoronaIndex на 17 декабря 2020 г. Иркутская область занимает 44 место в рейтинге потребительской активности.

Топ-5 регионов с самым низким значением индекса на 17 декабря 2020:

Чукотский АО - 4,5 Москва - 4,8 Ямало-Ненецкий АО - 5,1

Санкт-Петербург - 5,3 Московская область - 5,4

Топ-5 регионов с самым высоким значением индекса на 17 декабря 2020: