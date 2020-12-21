Журнал «УРАЛСИБ» стал победителем конкурса «Медиалидер – 2020»

Журнал «УРАЛСИБ» стал победителем международного конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер — 2020» в номинации «Лучшая обложка корпоративного СМИ». Организатор конкурса — всероссийский специализированный журнал «Пресс-служба». Церемония объявления победителей конкурса прошла 13 декабря 2020 года в удаленном формате и транслировалась в прямом эфире.

Первое место в номинации заняла обложка корпоративного журнала «УРАЛСИБ» № 2/2020, посвящанная выходу из изоляции и карантинных ограничений. С этим была связана и тематика номера, подводящего итоги работы и изменений в этот период, рассказывавшего о мерах поддержки Банком своих клиентов и медицинских учреждений, публикующего прогнозы и оценки дальнейшего развития ситуации.

Именно поэтому главным украшением обложки стала реальная фотография врачей Александровской больницы города Санкт-Петербурга, предоставленная нам Людмилой Рошковской, заместителем главного врача лечебного учреждения. Она была одной из первых, обратившейся за помощью для своей больницы через соцсети. В апреле текущего года в Александровской больнице из-за вспышки заболевания COVID-19 был объявлен карантин, в двухнедельной изоляции в медучреждении находились более 300 сотрудников и 700 пациентов. Банк УРАЛСИБ, по личному указанию Председателя Наблюдательного совета, оказал помощь больнице в рамках разработанной программы «Помоги врачам».

Людмила Викторовна дала нам интервью для журнала и любезно предоставила фотографии врачей Александровской больницы, что, безусловно, и позволило журналу получить столь высокую оценку.

Конкурс «Медиалидер» основан в 2017 году, и в 2020-м проводился в четвертый раз. На конкурс поступило 510 заявок от конкурсантов из всех уголков России, а так же из стран ближнего и дальнего зарубежья. Работы оценивали члены жюри конкурса — признанные эксперты в области связей с общественностью, медиа и корпоративного PR. Всего по итогам конкурса были определены победители в 18 тематических номинациях.